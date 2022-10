Mussomeli, oltre 200 vespisti al 3° raduno “Città di Canicattì”

Mussomeli – Si è conclusa la prima giornata del 3° Raduno Nazionale Città di Canicattì – tappa di Mussomeli. Bellissima giornata insieme a centinaia di vespisti provenienti da diverse parti d’Italia. La Vespa non è solo un mezzo di trasporto, rappresenta uno stile ed una filosofia di vita! Ha quasi ottant’anni eppure sembra nata ieri, per quella sua vocazione ad accompagnare intere generazioni di giovani verso l’età adulta. Così per le strade tra le province di Caltanissetta ed Agrigento, promosso dal Vespa Club di Canicatti con il patrocinio e la collaborazione della Amministrazione Comunale e della Pro Loco è stato “Un successo eclatante”. Non bastano i numeri (con circa duecento partecipanti) a rendere misura dell’entusiasmo che era palpabile al Castello di Mussomeli. Tanti i gruppi arrivati anche dal circondario. È usanza dei vespisti adornare il loro mezzo con una striscia che indicala appartenenza ad un club. Come ad esempio quelli di Veneria, Napoli e comuni siciliani. Intanto oggi, Domenica 2 ottobre, il raduno si svolgerà esclusivamente nel centro abitato di Canicattì. L’assessore Michele Spoto ringrazia il vespa club di Canicattì, il Corpo dei Vigili Urbani la Pro Loco di Mussomeli e tutti i vespisti mussomelesi e non, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.