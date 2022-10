Mussomeli, Distretto Socio Sanitario D10: avvio tirocini inclusivi

MUSSOMELI – Pubblicato l’avviso per l’avvio dei tirocini inclusivi all’interno dei territorio dei comuni appartenenti al distretto socio-sanitario d10 (Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera Vallelunga Pratameno e Villalba). Entro la data del 18 ottobre le Aziende private e/o pubbliche possono manifestare interesse ad accogliere soggetti in difficoltà socio-economiche oltre che beneficiari del Reddito di Cittadinanza per un periodo formativo/lavorativo. A ciascun beneficiario sarà corrisposto un compenso mensile di € 500.00 (a carico del progetto) per l’espletamento di un’attività lavorativa di 80 ore mensili della durata di tre mesi.