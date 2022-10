Marianopoli , manutenzione del campo di calcetto: dell’inizio dei lavori ancora nemmeno l’ombra.

MARIANOPOLI – Dal Gruppo Consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli” RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO”: “ll 20 febbraio scorso era stato approvato il progetto di democrazia partecipata per la manutenzione del campo di calcetto annesso alla palestra comunale. Il progetto era stato proposto dal gruppo di opposizione ed apprezzato e votato da tantissimi giovani. Per questo i consiglieri di opposizione Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro hanno presentato, nei giorni scorsi, al Sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici Francesco Baldi una interrogazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, per sapere se l’Amministrazione Comunale abbia già avviato le opportune procedure per dare seguito all’inizio dei lavori di “Manutenzione del Campo di Calcetto” e se qualora non siano state avviate le opportune procedure, di conoscerne le motivazioni e la tempistica che bisognerà attendere per la realizzazione del progetto in questione. Ciò atteso anche che si tratta di somme per la democrazia partecipata del 2019 e che ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 28/01/2014 n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. n. 9 del 07/05/2015, in caso di inadempienza le stesse vanno restituite alla regione nell’esercizio dell’anno successivo con danno per la collettività di Marianopoli. Il Comune di Marianopoli è dotato di una palestra comunale con annesso, nell’area esterna, un campo di calcetto. Detto impianto è stato funzionante per diversi anni (con le passate amministrazioni) e molti giovani ne usufruivano quasi quotidianamente. Da qualche tempo (ormai da diversi anni) ed allo stato attuale detto impianto (l’unico esistente in paese di facile fruizione) è in disuso ed in stato di abbandono. Il suo stato d’uso è, a ragione anche dell’usura, ormai compromesso. Tutto l’impianto e soprattutto il campo di calcetto necessitano, per il loro regolare funzionamento, di una congrua manutenzione ed in particolare: il rifacimento del fondo in erba sintetica, sostituzione delle reti, il rifacimento della recinzione del rettangolo di gioco e della recinzione dell’intera area. A ragion di ciò le molteplici richieste fatte dall’opposizione, sempre disattese e snobbate dall’Amministrazione Comunale. Il progetto di manutenzione del campo di calcetto, a parere del gruppo di opposizione “Forza Democratica” è stato il più votato e prescelto nella consultazione del 20 febbraio scorso per la particolare valenza sociale e sportiva che riveste il suddetto impianto per la comunità e soprattutto per i giovani di Marianopoli. E anche perché detto progetto si è posto come obiettivo di volere fornire (restituire) ai giovani di questa cittadina un impianto, ancorché modesto, per favorire la pratica e l’accostamento allo sport in genere implementando così anche le occasioni di socializzazione e il proficuo utilizzo del tempo libero. I consiglieri di opposizione si augurano, atteso che con l’amministrazione del Sindaco salvatore Noto, è ormai diventato un classico quello di denegare l’accesso agli atti e rispondere alle richieste dei consiglieri e dei cittadini, di avere al più presto una esaustiva risposta per quanto richiesto con l’interrogazione del 10 ottobre scorso”.