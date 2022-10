Delia. Ministero dell’Agricoltura designa Consorzio di ricerca per effettuare controlli su Pesca di Delia IGP

DELIA. Il Ministero dell’agricoltura con il proprio decreto definisce la designazione del Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la Pesca di Delia IGP – Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 790 del 10 maggio 2021.

Si tratta, come ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri, di un gran successo della sua amministrazione comunale per la pesca di Delia e dei territori limitrofi. Il sindaco ha ringraziato l’assessore Antonio Gallo e il Dirigente Cettina Zino Genova per l’ottimo lavoro portato avanti per la riuscita di questo percorso.