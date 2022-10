Delia. Emessa dal sindaco ordinanza per cattura, sterilizzazione e microchippatura di cani

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha emesso un’altra ordinanza, dopo quella dello scorso mese di giugno, per fare catturare, sterilizzare e microchippare altri sei cani.

Il primo cittadino deliano ha inteso precisare: “Sia chiaro che questi cani che girovagano per le vie del paese, facendo branco e diventando pericolosi, avevano dei padroni che li hanno abbandonati. Per tale motivo ho allertato le forze dell’ordine per indagare su questi atti inqualificabili che devono essere perseguiti e condannati nelle sedi opportune”.