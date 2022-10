Conosciamo più da vicino le sigarette elettroniche usa e getta

Le sigarette elettroniche usa e getta vengono considerate come una novità di gran moda nel corso degli ultimi tempi, e in effetti si fanno apprezzare per numerosi pregi: capaci di soddisfare i gusti di chiunque, si rivelano facili da usare, ma anche comode e al tempo stesso pratiche. Conosciute anche come disposable, questi device si caratterizzano per una forma compatta, spesso con dimensioni inferiori a quelle di una penna, e per il serbatoio precaricato di liquido. Sono dotati di una batteria integrata, che assicura un certo numero di puff, cioè di tiri e non ci sono pulsanti da schiacciare: per attivare il dispositivo è sufficiente aspirare. Sul mercato è possibile trovare una vasta gamma di aromi diversi.

I sali di nicotina

Nella stragrande maggioranza dei modelli di sigaretta elettronica usa e getta sono presenti i sali di nicotina, che hanno lo scopo di evitare le crisi di astinenza nel momento in cui si passa dalla sigaretta tradizionale al vaping. Il contenuto massimo consentito dalla normativa TPD europea è di 20 mg/ml di nicotina , ma esistono anche versioni con una gradazione inferiore o anche senza nicotina. Sulla sommità della scatola che contiene il dispositivo è presente un sigillo del Monopolio di Stato che ne certifica la legalità e la sicurezza durante l’utilizzo: laddove non sia presente, significa che il prodotto in questione non è a norma di legge, pertanto se ne sconsiglia l’acquisto e l’utilizzo.

La durata di una sigaretta elettronica monouso

Per sapere quanto dura una sigaretta elettronica usa è getta è necessario fare riferimento al numero di tiri, i quali cambiano a seconda del contenuto di liquido e della potenza a cui lavora la resistenza integrata: tutto assolutamente automatizzato. Possiamo dire che in linea di massima si va da un minimo di 400 tiri fino a 600-700 per i modelli contenenti nicotina, mentre si arriva anche ai 1500-2000 nei modelli senza nicotina. Nel momento in cui i tiri a disposizione si esauriscono, il led presente lampeggia e vuol dire che il liquido è finito, perciò l’e-cig smette di funzionare. È importante che il dispositivo non venga disperso nell’ambiente. Deve, invece, essere destinato ai rifiuti RAEE.

Per chi sono pensate le sigarette elettroniche usa e getta

Le sigarette elettroniche usa e getta non sono adatte a tutti, nel senso che sono inutili per coloro che sono già abituati a svapare. In linea di massima, invece, dovrebbero essere scelte dai fumatori tradizionali che desiderano dire addio al fumo di tabacco ed optare per un’alternativa molto meno nociva per l’organismo. La semplicità di utilizzo è senza dubbio uno dei punti di forza di questi dispositivi, che non necessitano di specifiche istruzioni e ovviamente non hanno bisogno di manutenzione. Il costo, poi, si avvicina a quello di un pacchetto di sigarette normali, visto che si va da un minimo di 5 euro a un massimo di 8.

I vantaggi offerti dalle e-cig monouso

I benefici offerti dalle sigarette elettroniche usa e getta sono molteplici: sono prodotti alla portata di chiunque e immediati, facili da usare. Non necessitano di manutenzione e rappresentano uno strumento efficace anche per chi è abituato fumare. Certo, c’è da considerare il fatto che, come tutti i prodotti usa e getta , si parla di dispositivi poco sostenibili dal punto di vista ambientale.

Dove comprare le sigarette usa e getta?

Svapoebasta.com è uno dei negozi online italiani più forniti di sigarette elettroniche usa e getta ed offre un catalogo ampio e ricco di prodotti di marchi e gusti differenti. La vasta gamma di scelta e la rapidità di evasione degli ordini sono senza dubbio un ottimo motivo per acquistare le e-cig monouso presso questo portale online. Infatti, per gli ordini relativi ad articoli che sono già disponibili in magazzino e che vengono pagati con contrassegno, con Paypal o con carta di credito entro le 8 del mattino di un giorno lavorativo, lo store consegna la merce al corriere già la sera, in virtù di un polo logistico all’avanguardia fondato su un sistema informativo di alto livello.