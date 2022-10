Collare d’oro Coni a Domenicali, stella d’oro all’Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Collare d’oro del Coni per Stefano Domenicali, Luciano Rossi, Ugo Claudio Matteoli, Antonio Urso e Fabio Pigozzi tra i dirigenti; Ginnastica Pro Patria Bustese, Cremonese Calcio, Automobil Club Milano, Canottieri Padova e Assi Giglio Rosso Firenze tra le società. Stella d’oro al merito sportivo per l’agenzia di stampa Italpress, fondata e diretta da Gaspare Borsellino. Sono queste le onorificenze assegnate dal Coni per l’anno 2022, che saranno consegnate il 14 novembre a Roma, con diretta su Rai 2 a partire dalle ore 11, presso la Sala Monumentale del Foro Italico. Sono stati invitati sia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia il ministro dello sport, Andrea Abodi. Nell’occasione verranno premiati anche diversi campioni dello sport italiano. “Mai avute tante persone nella storia, in un anno non olimpico, alle quali daremo il Collare d’Oro” il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò al termine della Giunta.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).