Caltanissetta domenica sarà la capitale del basket siciliano: tutti gli eventi in calendario

Domenica 16 ottobre la Città di Caltanissetta e la Provincia di Caltanissetta saranno “al centro” del basket regionale, e non solo per la posizione geografica centrale rispetto alla Sicilia.

Infatti, si inizierà di buon mattino, alle ore 9:30, nel Piazzale Padre Pio di Sommatino, dove il Comitato Provinciale Fip di Caltanissetta, in collaborazione con la nuova società di basket ASD Alfa basket Sommatino, cara al Presidente Armando Iacono, ha organizzato una manifestazione di minibasket, denominata “Baskettando a Sommatino”, alla quale parteciperanno gli esordienti e gli aquilotti, ossia i bambini nati negli anni compresi tra il 2011ed il 2014 dell’ASD AIRAM CL, ASD SB Minibasket School Gela, ASD Invicta 93100 CL, ASD CUSN CL, ASD Il Canguro Gela, Pol. Ideal Gela, ASD Studentesca Gela, ASD Minibasket Melfas Gela.

Non è un caso che i bambini giocheranno all’aperto; infatti, la manifestazione si prefigge di “lanciare” il minibasket a Sommatino, facendo si che quanti più bambini potenziali cestisti conoscano il meraviglioso sport della pallacanestro.

Il fatto che domenica 16 ottobre la Città di Caltanissetta sarà la “capitale” del basket regionale femminile è sancito dallo svolgimento al Palacannizzaro, a partire dalle ore 14:00, della Coppa Sicilia, ossia del Trofeo precampionato della Pallacanestro Femminile Regionale, organizzato dalla FIP Sicilia, al quale parteciperanno 4 squadre di serie B, ed in particolare la San Matteo Messina, la Rainbow Viagrande, la Stella Palermo e la Unime Messina.

Le prime 2 squadre si incontreranno alle ore 14:00, per dare vita alla prima semifinale, mentre le altre 2 si incontreranno, per la seconda semifinale, alle ore 16:00. Le due finali si disputeranno a seguire. Giova ricordare che nella lontana stagione cestistica del 1985-1986 si svolse un’edizione di un’analoga manifestazione, che fu vinta dalle ragazze della Trogylos Priolo, squadra che i meno giovani ricorderanno essere stata anche campione d’Italia.La Presidente della FIP SICILIA Cristina Correnti, coadiuvata dal delegato FIP di Caltanissetta Emilio Galiano, dal Consigliere Regionale Francesco Cavallo di Gela, nonché da tanti altri collaboratori, hanno profuso un grandissimo impegno per organizzare l’edizione della Coppa Sicilia di Caltanissetta, che è la prova dell’ennesimo tangibile sforzo mirante a fare crescere in Sicilia il movimento del basket femminile ed a ridurre lo storico gap numerico (in termini di numeri di bambine e atlete) che separa il volley femminile dal basket femminile, dovuto ad una presunta maggiore predisposizione delle bambine, sin dalla loro tenera età, per la pallavolo piuttosto che per la pallacanestro.

Comunque, senza alcun dubbio, domenica 16 ottobre a Sommatino ed a Caltanissetta, dalle 9:30 sino a tarda serata, trionferanno il minibasket ed il basket femminile.