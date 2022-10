Caltanissetta, consiglieri M5S: “Per la Piscina Comunale tempi tecnici necessari, nessun rallentamento”

Il gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle ha voluto diffondere una nota per chiarire ai cittadini lo status quo della vicenda e offrire agli stessi le opportune informazioni per renderli consapevoli nel rispetto dei principi della responsabilità e della trasparenza. Un passaggio ritenuto da loro necessario per “costruire una Comunità Insieme”.

Gli slogan trasmessi dalla RTI, società aggiudicatrice per 9 anni dell’appalto della gestione della piscina di via Rochester, ancora visibili davanti la struttura “La vostra attesa sarà premiata” e “Presto riapriremo la piscina con tante attività acquatiche e non solo”, spiegano i consiglieri “non è lo zuccherino per i bambini, ma la ferma volontà di consegnare ai nostri piccoli cittadini ed a tutta la cittadinanza un servizio di qualità, con una struttura funzionale e moderna che da svariati decenni non aveva goduto della dovuta manutenzione, e quindi, con un nuovo sistema di riscaldamento e riciclo dell’acqua, installazione di nuovi impianti e spazi polifunzionali per le svariate ed innovative attività sportive”.

I Consiglieri del Movimento 5 Stelle, componenti della V Commissione Consiliare: Caruso Angela, D’Oro Michele, Matta Marco, Scalia Federica e Schirmenti Maria Antonietta, erano presenti giovedì 6 ottobre alla visita dei locali della Piscina Comunale, alla presenza dei Dirigenti Dott. Giuseppe Intilla (Ufficio Sport), dell’Ing. Giuseppe Tomasella (Ufficio Lavori Pubblici), del Presidente Fabio Amato della ASD KIRAN NUOTO, del Direttore Sportivo Dottore Giuseppe Sinatra, Dott. Daniele Patti Amministratore Unico di Kalta S.R.L e il Signor Pippo Patti Dirigente della medesima Società ed è per questo che hanno ben chiara la vicenda.

“Alla domanda – proseguono – posta ai Dirigenti presenti, sia della Società Kalta S.R.L, sia degli Uffici allo Sport e ai Lavori pubblici, se l’attuale Amministrazione del Sindaco Gambino, avesse potuto in qualche modo ritenersi responsabile del rallentamento dell’iter progettuale, la risposta scrupolosa ed onesta da parte dei convenuti è stata: “ASSOLUTAMENTE NO”.

Durante il sopralluogo, inoltre, sono stati acquisiti puntuali e chiarificatori elementi sull’iter progettuale e sui lavori di ristrutturazione dell’impianto.

I Tecnici presenti hanno descritto dettagliatamente il complesso percorso procedurale propedeutico che ha caratterizzato tutta la fase iniziale, reso oltremodo difficile dai molteplici fattori imprevedibili ed incontrollabili, di natura sanitaria e geopolitica (Pandemia e Guerra in corso) che hanno costretto la Società aggiudicataria a rimodulare continuamente le condizioni contrattuali, sia di ordine economico finanziario, sia di ordine programmatico-temporale.

“E’ evidente – hanno proseguito i rappresentanti cittadini del M5S – come tali variabili ostacolanti al normale corso dei lavori, come riferito dagli stessi interlocutori, abbiano complicato il rapporto con tutti gli altri Enti coinvolti ( Asp, Genio Civile e III Direzione) per le autorizzazioni e pratiche burocratiche, nonché fornitori dei materiali, i cui costi sono aumentati in modo esponenziale rispetto i primi studi di fattibilità della società.

Inoltre, particolare di non poco conto è l’adeguamento strutturale di ampliamento della piscina secondo quanto previsto dalle nuove normative sopraggiunte per la sicurezza anticovid, al fine di garantire idonei spazi ai fruitori con una nuova suddivisione dei bagni e degli spogliatoi in sezioni separate tra adulti e bambini, maschi e femmine, operatori e fruitori e persone disabili, come previsto dai nuovi standard. Chiaramente ciò ha comportato una rivisitazione del progetto e l’integrazione di una variante urbanistica, con logica e conseguenziale rallentamento del cronoprogramma.

Si auspica, da quanto riferito dagli stessi, che la Piscina possa essere consegnata entro la prossima Estate, perché l’obiettivo di tutti è di restituire alla città, il piu’ presto possibile, una struttura sportiva ed un servizio importante per chi pratica nuoto , ma soprattutto per i nostri cittadini che ne fruiscono a fini terapeutici”.