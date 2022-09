Weekend a Ischia, cosa fare e cosa vedere

La meravigliosa isola sita nel Golfo di Napoli offre scorci suggestivi ed una proposta turistica diversa, utile a soddisfare le esigenze di tutti. Ad Ischia, infatti, trovano spazio sia le soluzioni vacanziere più eclettiche che quelle più accessibili, rendendo possibile a chiunque godere delle sue bellezze naturalistiche e della sua inestimabile tradizione. Ischia mette a suo agio proprio tutti, diventando una preziosa risorsa turistica del territorio italiano.

La cosiddetta Isola Verde fu la prima colonia della Magna Grecia: importante avamposto per gli elleni finalizzato al controllo dell’area mediterranea occidentale. Luoghi come il Castello Aragonese sono cartoline vere e proprie, mentre il Museo archeologico, ad esempio, permette di immergersi a capofitto nella storia dell’isola. Il territorio è tutt’altro che piccolo; ciò nonostante, permette ai suoi visitatori di ammirare le bellezze più preziose anche in lassi di tempo ristretti, grazie al trasporto pubblico funzionante e ai vari servizi di noleggio scooter presenti già dall’arrivo al porto.

In questa guida, quindi, abbiamo deciso di presentarvi un interessante itinerario che racchiude le diverse soluzioni utili a godere delle bellezze e dei panorami che l’Isola Verde ha da offrire in un weekend senza accusare lo stress e ammirando tutto con calma, senza scendere a compromessi col relax tipico di una vacanza ischitana.

Giorno 1, l’arrivo

Una volta arrivati, anche di mattina attraverso i vari traghetti che partono da Napoli, è consigliabile, a meno di non averlo già fatto in via preventiva, prenotare il traghetto di ritorno, al fine di evitare imprevisti di sorta. Fatto questo, bisognerà raggiungere il proprio hotel Ischia, trattandosi di una soluzione congeniale per chi la visita solo per pochi giorni e riposare dopo aver svolto le faccende organizzative che permetteranno di godere a pieno del proprio soggiorno. Fatto questo, dopo una pausa veloce, sarà possibile muoversi attraverso le dritte della struttura oppure partendo da attrazioni come Ischia Ponte, luogo incantevole in cui l’architettura mediterranea è pura poesia per gli occhi e da cui si può raggiungere facilmente il suggestivo Castello Aragonese, luogo di leggende d’amore perduto e passione sanguinaria, che sorge imponente a picco sul mare cristallino in cui è possibile fare il bagno. Da Ischia Ponte, poi, sarà possibile raggiungere la riva destra, quella più esclusiva, per poter cenare in maniera più intima, oppure fermarsi nei posti tipici di Ischia Ponte.

Giorno 2, Full Immersion nella proposta ischitana

Dopo una mezza giornata così intensa e ricca di possibilità, il secondo giorno, quello pieno, dovrà essere dedicato sicuramente al benessere e al ricongiungimento con sé stessi e, se si viaggia in coppia, con la propria metà. Un weekend ischitano che si rispetti deve, quindi, tenere in conto una visita agli stabilimenti termali, oltre che alle spiagge meravigliose presenti sull’isola, tra cui quella dei Maronti. In questo contesto, si potrebbe optare per un pasto tipico come il coniglio all’ischitana o le specialità di pesce dell’isola.

Giorno 3, ultime gioie di una vacanza rilassante

Una volta essersi accordati con la struttura ricettiva ospitante in merito al check-out, sarà possibile, prima di prendere il traghetto di ritorno, esplorare la città ancora un po’, esigenze pratiche permettendo. Avere un paio d’ore a disposizione può permettere di dedicarsi all’acquisto di gadget e souvenir, grazie alla tradizione ceramista istrionica tipica del luogo. Magari si potrebbe mangiare una pizza per pranzo, specie se non si proviene da Napoli. Insomma, Ischia ha davvero tanto da offrire e, ovviamente, nonostante le ristrettezze del weekend, è possibile godere anche di una vita notturna fervente se proprio non se ne può fare a meno, tra locali di musica live, discoteche e luoghi ideali per la movida.