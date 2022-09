Successo di gruppo Prototipi CN classe 2000 per il nisseno Salvatore Miccichè alla Monte Erice

Bellissima vittoria di gruppo Prototipi CN in una affollata classe 2000 con tanti e forti avversari e 15mo Assoluto per il nisseno Salvatore Miccichè su Osella alla 64^ edizione Monte Erice CIVM 2022. Il pilota nisseno ha compiuto un autentico capolavoro tattico e di bravura riuscendo a salire a tutta in un percorso particolarmente difficile e al tempo stesso impegnativo.

“Sono molto contento e soddisfatto di me stesso per come ho gestito la ripartenza di gara1 – ha detto nel dopo gara – dopo essere stato fermato a tre curve dall’arrivo mentre stavo riuscendo a tirar fuori forse la miglior salita fino ad oggi”. Il pilota ha ringraziato il Team Catapano Corse per la fantastica Osella che gli ha affidato, ma anche la sua famiglia per essergli stato sempre vicino e tutti gli amici per il tifo e la stima che gli hanno sempre riservato.