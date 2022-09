Sommatino. Iniziata la pulizia delle caditoie in vista delle piogge autunnali

SOMMATINO. Da una settimana è iniziata la pulizia delle caditoie in vista delle piogge autunnali che son puntualmente arrivate. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale diretta dal sindaco Salvatore Letizia.

Il primo cittadino ha poi sottolineato che “ Questi interventi di manutenzione fanno parte di una serie di interventi periodici programmati per tempo e che devono sempre essere realizzati nei giusti periodi”. In effetti, con la pulizia delle caditoie sarà possibile diminuire di parecchio il rischio di allagamento che invece incombe nel momento in cui le caditoie non vengono ripulite periodicamente.