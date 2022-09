Sommatino. Esperienza proficua per l’amministrazione comunale per la ricorrenza del gemellaggio con Fontaine

SOMMATINO. Una bellissima parentesi quella trascorsa dall’amministrazione comunale sommatinese come ospite dell’Amministrazione di Fontaine per la ricorrenza del Gemellaggio che il Comune Francese ha organizzato con i Paesi gemellati. Assieme a Sommatino, infatti, sono stati presenti anche i Comuni di Alpignano (TO) e di Montana, Città dell’omonimo distretto della Bulgaria.

“Abbiamo vissuto giornate intense – ha detto il sindaco Letizia – , ricche di scambi d’idee ed informazioni tra le varie parti con la presentazione di diversi progetti che potranno anche essere realizzati in condivisione, quali Erasmus Universitario e collaborazione per la valorizzazione dei Prodotti Tipici Locali. Dopo la presentazione degli importanti progetti in via di realizzazione del Distretto di cui fa parte Fontaine, si è discusso delle possibili collaborazioni per realizzare assieme dei Festival Internazionali finalizzati a far conoscere le tradizioni, la cultura ed i prodotti tipici di ogni Paese. E’ stata anche occasione per raccontare del proprio Paese, dalle potenzialità alle difficoltà presenti”.

Grande attenzione anche quando il Sindaco Totò Letizia ha presentato alcune realtà imprenditoriali del territorio, quali l’ AcquaPARK Conte Sommatino, il birrificio Birra Semedorato ed il mandorlificio dell’ Azienda Parrinello, che possono essere modelli da seguire per lo sviluppo dell’economia locale. “Siamo davvero orgogliosi di aver potuto rappresentare la nostra cittadinanza – ha ribadito Letizia – e siam felici delle varie idee che abbiamo potuto scambiare e che magari riporteremo anche nel nostro Paese.

Ringraziamo di cuore il Sindaco di Fontaine, Franck Longo, e tutti i Consiglieri Comunali di Fontaine e le Associazioni locali che si son messi a disposizione, con una menzione particolare ad Elo Di Benedetto e Francesco Alessi che ci hanno assistito e sopportato per ogni nostra esigenza, sia negli impegni istituzionali che di svago, facendoci conoscere e visitare le tipicità locali. Un ringraziamento va anche alle delegazioni guidate dai Sindaci Steven Palmieri e Zlatko Zhivkov, Златко Живков, rispettivamente Sindaci di Alpignano e di Montana, con i quali abbiam passato bei momenti di condivisione.

Un ultimo, grandissimo, ringraziamento va alla numerosissima comunità sommatinese di Fontaine che ci ha accolto con grandissimo calore e ci ha seguito e rallegrato per tutta la nostra permanenza. Siamo certi che da questa esperienza nasceranno importanti collaborazioni di cui tutti potremo beneficiare”.