Serradifalco. Approvata in Consiglio la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

SERRADIFALCO. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Dalla proposta di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata ventennale in precedenza approvata emerge una massa passiva pari a 8.248.219,70 euro, alla quale si somma la restituzione del Fondo di rotazione di 1.812.810 euro, per un totale di 10.061.029,70 euro.

Secondo l’amministrazione, dopo che dal 2017 al 2021 i bilanci sono stati strutturalmente equilibrati, dal 2022 in poi ciò potrà avvenire con l’accesso al Fondo di rotazione, il mantenimento nella misura massima dei tributi; il mantenimento della riduzione della spesa di personale, la riduzione di almeno il 10% della spesa per prestazioni di servizi, e la riduzione del 25% della spesa per trasferimenti finanziati con risorse proprie. Dal 2022 in avanti, infatti, i bilanci dell’Ente sono previsti in equilibrio, e cioè in grado di garantire l’integrale copertura dei debiti fuori bilancio maturati e censiti nel Piano di riequilibrio, ma anche il completo accantonamento a Fondo rischi contenzioso, il programmato ripiano dei disavanzi pregressi, il complessivo finanziamento della restituzione del Fondo di rotazione.

In aula la maggioranza ha condiviso le ragioni dell’amministrazione comunale mentre la minoranza consiliare del M5S ha replicato sottolineando che il suo gruppo, dal punto di vista tecnico, non ha nulla da ridire al nuovo piano di riequilibrio finanziario, ma che non ha inteso condividerlo politicamente. Considerata tuttavia l’imminente scadenza e l’importanza del piano di riequilibrio finanziario, il gruppo di minoranza ha deciso di astenersi dal voto. Alla fine il nuovo piano è stato approvato a maggioranza con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.