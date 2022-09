Santa Caterina. I complimenti del gruppo di Forza Italia all’on. Michele Mancuso per i risultati raggiunti alle elezioni regionali

SANTA CATERINA. Il gruppo di Forza Italia di Santa Caterina e il coordinatore si complimentano con l’on. Michele Mancuso per i risultati ottenuti nelle elezioni regionali e quindi per la sua riconferma all’ARS. Primo partito in provincia di Caltanissetta ed il primo degli eletti. Questo conferma il suo ottimo lavoro e la sua presenza costante nel territorio.

“Anche noi, a Santa Caterina Villarmosa, abbiamo fatto la nostra parte. Ci siamo affermati PRIMO PARTITO con il 21,58% e l’On.le Michele Mancuso il più suffragato. Ringrazio di vero cuore il gruppo di Forza Italia Santa Caterina Villarmosa e tutti gli amici di che hanno contribuito a questo importante risultato e che hanno deciso di sostenere questo nuovo progetto.

In attesa della formazione del nuovo Governo regionale, auguriamo buon lavoro al Presidente Schifani e all’On.le Michele Mancuso. Adesso tutti a lavoro in questi cinque anni per non deludere i nostri elettori. Il nostro territorio ha bisogno di tanta lealtà e merita tanto amore e rispetto”.