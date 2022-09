San Cataldo. Un gran successo i festeggiamenti del SS Crocifisso in contrada Borgo Palo

SAN CATALDO. Si è conclusa ieri la festa del S.S Crocifisso di Borgo Palo, con la celebrazione della Via Crucis e della Santa Messa Solenne concelebrata da Padre Biagio Biancheri, Padre Eugenio Caramia, Padre Alfonso Cammarata, e Padre Oscar .

Quest’anno è ricorso il 110° anno della fondazione della Chiesa, perciò la solennità della cerimonia religiosa molto partecipata. In rispetto alle disposizioni di Pubblica sicurezza ( era il giorno delle elezioni) non sono state organizzate attività ricreative come sagre e danze, ma il nuovo gruppo dirigente al più presto inizierà a pianificare il programma completo dei festeggiamenti del prossimo anno.