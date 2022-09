San Cataldo. Arriva il Gruffalò, campeggio artistico per tutti i bambini da 4 a 14 anni. Ingresso gratuito per i primi 60 iscritti. Ecco come iscriversi

Arriva a San Cataldo.. il Gruffalò. Si tratta di un campeggio artistico residenziale di Naponos per tutti i bambini dai 4 ai 14 anni. I laboratori di teatro saranno con i maestri di recitazione di Naponos Adriano Dell’Utri, Diletta Costanzo e Simona Scarciotta.

Le attività saranno tutti i pomeriggi e saranno completamente gratuite. Ancora da definire il calendario. L’ingresso sarà garantito per i primi 60 iscritti. In caso di rinuncia o non partecipazione degli iscritti scorreremo la graduatoria in ordine d’ingresso. La preiscrizione si può effettuare anche da cellulare al link https://sites.google.com/…/scheda-di-iscrizione…

Le preiscrizioni obbligatorie sono aperte. Previsti anche laboratori di ceramica, giochi e canto con Giorgia D’Angelo, sport con Pietro Mirisola, vita da campeggio e missioni spaventosissime con i laboratori avventura, solo per veri coraggiosi. Per informazioni si può telefonare al 327 99 88 463 oppure al 338 49 09307.