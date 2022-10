“Presentato il progetto di valorizzazione turistica Mussomeli GENIUS LOCI da 1,9 milioni di euro”

MUSSOMELI – Così il sindaco Giuseppe CDataniaA: “Esprimo piena e totale soddisfazione, come primo cittadino, per la progettualità presentata nelle scorse ore a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo. Il progetto prende il titolo di Mussomeli genius loci. Mussomeli genius loci: un Turismo montano tutto l’anno attraverso la scoperta, il valore, il racconto di una Comunità. L’azione progettata ha il fine di creare le condizioni per mettere a terra tale immenso potenziale: coinvolgendo e valorizzando la comunità, curando l’accoglienza, offrendo un variegato ventaglio di esperienze, connettendo il territorio e le persone. Un progetto organico e un’azione sistemica strutturata e non estemporanea. Il coinvolgimento di moltissimi soggetti – sia locali che nazionali – costituisce, già in fase progettuale, una rete straordinaria di idee, competenze e passioni. Questa rete di persone, enti e associazioni, già presenti e attive, è la base su cui verrà costruito il progetto di valorizzazione territoriale di Mussomeli e serve da fondamenta per creare le future reti di soggetti e azioni a cui ancorare lo sviluppo del territorio per i prossimi decenni. Il progetto coinvolge molti partner, inte ni ed esterni, qualificati e con esperienza nel settore turistico. PRISM Impresa Sociale srl è il soggetto capofila di un’aggregazione di soggetti e segnatamente:

• Impacta Impresa sociale srl

• Ashoka

• Village for all S.r.l.

• Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani

• Terra Promessa ETS

• Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza”

• Fondazione Aglaia

• Gestcooper

Ai partner interni si affiancano partner esterni, Cittadini Attivi e/o loro Enti Esponenziali e nello specifico:

1. Aggregazione di confraternite costituita da Arciconfraternita del SS. Sacramento (CAPOFILA),

Confraternita Maria Santissima delle Vanelle in Sant’Enrico, Confraternita del SS. Sacramento in parrocchia S.G. Battista, Confraternita “Maria SS. dei Miracoli”, Confraternita Maria Ss.ma del Monte Carmelo

2. GOOD KITCHEN

3. Arnia associazione ricreativa culturale

4. A.S.D. Amici della Mtb Mussomeli

5. Aps Pro loco Mussomeli

Complessivamente il progetto ha un importo di circa 1,9 milioni di euro che ha l’obiettivo di riproporre, anche a Mussomeli e nel territorio circostante, un modello vincente di promozione turistica come quello

messo in atto a Sciacca con l’esperienza Museo Diffuso dei 5 Sensi (pluripremiata a livello nazionale) che ha fatto registrare un approccio di sistema al tema dello sviluppo turistico sostenibile, con aumento

considerevole dei flussi turistici e con incremento notevole in termini di ricadute economiche per gli operatori del settore e per l’intera comunità.

Ancora una volta viene premiata la grande capacità progettuale messa in campo dalla nostra amministrazione con la piena e professionale collaborazione degli uffici comunali e di eccellenze professionali esterne.