Meteo: altri giorni di caldo intenso e poi inizierà ad arrivare l’autunno

Altri tre giorni di caldo, anche molto intenso, soprattutto al Centro Sud.

Ma da giovedi’, prima a Nord e poi sul resto d’Italia, il tempo peggiorera’ drasticamente con le temperature destinate a subire un forte calo. Per gli esperti del sito www.ilmeteo.it., si passera’ dall’estate all’autunno nel giro di poche ore, per colpa di due anticicloni, quello africano e quello delle Azzorre.

“Dopo la fase spiccatamente instabile – spiega Antonio Sano’, direttore del sito – che fino a ieri e’ stata caratterizzata da improvvisi e talvolta non previsti temporali anche molto forti al Centro-Nord, ora la scena meteo sara’ di nuovo comandata da Bacco, l’anticiclone africano che almeno fino a mercoledi’ 14 proteggera’ gran parte delle regioni, garantendo giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento”. I valori massimi torneranno a toccare punte superiori ai 30 gradi al Centro-Nord, con punte di 37-38 al Sud (a partire da domani) prima in Sardegna, poi su Sicilia, Calabria e Puglia.

“Giovedi’ 15 – prosegue Sano’ – mentre una perturbazione sospinta da venti meridionali colpira’ Alpi, Prealpi e soprattutto Toscana e Umbria, l’alta pressione delle Azzorre dall’oceano Atlantico iniziera’ a innalzarsi verso il Polo Nord.

Questo movimento richiamera’ aria fredda che velocemente dalla Scandinavia raggiungera’ l’Italia”. Risultato: da venerdi’ e nel weekend 17-18 settembre l’aria artica entrera’ dalla ‘Porta della Bora’ (Alpi Giulie) “provocando non solo un intenso peggioramento del tempo dal Nord Est verso le regioni adriatiche centrali, ma anche un drastico calo delle temperature, dapprima al Settentrione poi anche sul resto d’Italia. Sembrerebbe proprio che l’estate sia giunta al capolinea”.