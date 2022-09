Mazzarino. Grande partecipazione per la Festa del Dolce paesano organizzata dalla Pro Loco

MAZZARINO. Grande partecipazione per la Festa del “Dolce Paesano” che ogni anno la Pro Loco di Mazzarino APS organizza in onore dei festeggiamenti di Maria Ss del Mazzaro Patrona della Città di Mazzarino. Tante sono state le persone che hanno partecipato con entusiasmo e tanta voglia di tornare a far festa, esaltando il dolce paesano. La manifestazione ha visto la partecipazione di 6 concorrenti al concorso indetto per l’occasione, cui si doveva presentare un dolce tipico di Mazzarino che si suole preparare durante le festività di tutto l’anno.

Dalle sfingi alle cassatedde con la ricotta, dai “vrazzudda alli cuddureddi o minnulini”. La giuria composta da Angela Rispi, Lucia Minoldo ed Emanuele Russo ha decretato come vincitore del concorso il dolce preparato da Daniela Lentini che per l’occasione ha preparato le “Lumere” con ricotta e miele, un dolce antico e povero nella preparazione ma nello stesso tempo particolare nel crearlo.

Dopo la degustazione da parte della giuria, si è passati all’apertura della degustazione da parte dei cittadini mazzarinesi e non che erano presenti alla villa Belvedere per l’occasione. Il Ricavato è stato donato dall’Associazione Pro Loco alla Confraternita Figli di Maria Ss del Mazzaro consegnandolo nelle mani del suo superiore Sergio Toscano.

La gente ha potuto gustare le varie delizie dolciarie preparate dalla casalinghe ma anche dai Panifici e pasticceri locali che anche questa volta non hanno fatto mancare il loro preziosissimo contributo preparando dolci per imbandire ancor di più la lunga tavolata. Il Presidente della Pro Loco di Mazzarino APS, Dott. Bonifacio Filippo dice: ringrazio innanzitutto tutte le partecipanti al concorso del dolce paesano e tutti coloro che hanno permesso che l’evento avesse un tale successo. Grazie ai panificatori e pasticceri: Ariston Dolci dei fratelli Cinardo, Gran Caffè Pitino Dolce & salato, il nuovo panificio del Corso di Daniele Presti, Non solo Pane di Giovanni di Pasquale, Panificio Pulici, Panificio Sant’Antonio di Luigi Catrini, Panificio Oroè di Bongiovanni Alberto, Panificio Li Gambi Vincenzo, Pasticceria Di Natale, Pasticceria Quadrifoglio, Panificio Terranova. Grazie di vero cuore a tutti voi che ogni volta siete disponibili verso la Pro Loco e verso la nostra comunità di Mazzarino.

Un momento molto bello durante la serata è stata la premiazioni dei più piccoli che hanno partecipato al I Concorso “A Varicedda”. Obiettivo del concorso era quello di creare delle piccole vare che raffigurano e rappresentano seppur in miniatura il fercolo della nostra Patrona che viene portato a spalla dai Confrati la 3° domenica di Settembre. Tre sono state le creazioni realizzate dai bambini e tutti indistintamente sono stati premiati in egual misura dalla Pro Loco di Mazzarino insieme al Sindaco Vincenzo Marino, all’Assessore allo spettacolo Elena Corinto, al Superiore della Confraternita Figli di Maria Ss del Mazzaro Sergio Toscano. Grazie anche a voi, scrive il Presidente Bonifacio, perché solo grazie alla sinergia ed alla collaborazione si riescono a realizzare grandi manifestazioni. Un grazie va alle Forze dell’Ordine sempre presenti, al Trio animation che ha allietato la serata con il grande Paolo Bognanni che ha presentato la serata e al grande Totò Capostagno alla tastiera. Grazie a Rocco Lo Guzzo per le riprese e al 2dipiccheeventifotografici per le foto.

Grazie a tutti i bambini e ragazzi che hanno realizzato le varicedde, al Parroco Don Lino Mallia, grazie ai soci e al CDA della Pro Loco che mi supporta nelle varie iniziative con la VicePresidente Balsamo Emanuela, il segretario Davide Collodoro e i consiglieri Ivana Passaro, Antonella Siracusa, Carmelo La Rocca ed Enzo Zito, grazie ai ragazzi del servizio civile Giovanni d’Asaro, Dennis Ferrigno e Marina Leone. Ma un grazie più grande lo diciamo a tutta la città di Mazzarino, che continua, con la sua presenza ai nostri eventi, a dare merito al lavoro che da anni svolgiamo incessantemente sul nostro territorio. La Pro Loco di Mazzarino APS scrive ancora il Presidente Filippo Bonifacio traccia un bilancio positivo delle manifestazioni organizzate nei mesi estivi dalla stessa, dal teatro sotto le stelle alla Notte Bianca, dagli spettacoli di musica Jazz alla festa dello sport e alla settimana della musica. Eventi che hanno visto la collaborazione con le varie Associazioni presenti sul territorio.