La riflessione di Armando Turturici. Debito Ato: “Come mai l’amministrazione nel 2021 ha ricevuto una relazione della Corte dei Conti e non ha ritenuto di comunicarne i dettagli al Consiglio Comunale e alla città annunciando di farlo solo adesso dopo svariate sollecitazioni?”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici su questione debito Ato.

“Su invito del sindaco, che ringrazio molto, ho deciso di partecipare e di intervenire al Consiglio Comunale monotematico sul Debito Ato che però tarda ad arrivare. Non essendo il mio obiettivo mettere in difficoltà chicchessia, ma solo di fare luce su alcune questioni poco chiare, pubblico prima il mio intervento così da dare la possibilità a chi di dovere di preparare adeguatamente le risposte.

Nella speranza che verrà desecretata la due diligence – e quindi di poter fare anche domande più tecniche – le domande che vorrei fare al sindaco e all’assessore Camizzi e che ancora non hanno risposte, sono le seguenti:

1. Il debito è stato riconosciuto e pagato tra il 2019 e il 2020 poco dopo il Suo insediamento, revocando di conseguenza ogni contenzioso. Nel 2021 ha ricevuto una relazione copiosa da parte della Corte dei Conti a riguardo. Come mai non ha ritenuto opportuno comunicare tempestivamente i dettagli al Consiglio Comunale e alla città e ha annunciato di farlo solo adesso dopo svariate sollecitazioni?

2. Come mai la due diligence è ancora secretata nonostante i contenziosi siano finiti? Pur non conoscendo i contenuti della due diligence, suppongo che i contenuti scritti da un eminente giurista siano volti a difendere e a tutelare il comune ma, essendo il debito chiuso da tempo, dovrebbero ormai essere privi di significato. Perché non desecretarla?

3. Il debito assunto corrisponde alle quote tarsu non pagate da cittadini nisseni così come dichiarato nel bilancio Ato 2012?

4. Corrisponde al vero che diversi comuni hanno impugnato la deliberazione dell’assemblea dell’Ato in cui sono stati approvati i bilanci dal 2013 al 2018? Se è così come si può chiudere la liquidazione dell’Ato? E quanto ci vorrà?

5. Da tutta la vicenda consegue che non sono stati approvati altri 3 bilanci: dal 2019 al 2021. Ci sono altri debiti in capo al comune di Caltanissetta?

6. Come mai nel 2019 ha dichiarato di aver richiesto l’avallo del prof D’Alcontres in merito al pagamento del debito Ato se ha rigettato in toto la due diligence che lo stesso professore ha stilato sull’inesistenza del debito in questione?

Mi appello infine al Presidente del Consiglio Comunale, dr Giovanni Magrì, affinché possa convocare in fretta il Consiglio monotematico più volte promesso”.

Armando Turturici