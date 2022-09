Infrastrutture, Giovannini “Non credo a istituzione ministero del mare”

GENOVA (ITALPRESS) – “Non credo molto, anzi per niente, all’istituzione di un ministero del mare. L’economia del mare va coniugata all’economia della terra”. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture, all’apertura del 62esimo Salone Nautico di Genova. “Due esempi: a Genova non solo il Terzo Valico consentirà di migliorare il traffico merci, ma grazie a un’operazione col sindaco Bucci e il presidente Toti, faremo un’operazione di rigenerazione urbana. A Bari il ridisegno del porto turistico permetterà di collegarlo direttamente con la città vecchia. Non possiamo pensare solo a quello che accade sul mare, ma dobbiamo legare la trasformazione a quello che accade nelle città”, ha concluso il ministro.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).