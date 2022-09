Elezioni, Stefania Craxi: “Per Lampedusa servono risorse speciali UE”

“Oggi ho visitato Lampedusa, ho incontrato gli abitanti e gli amministratori locali, ho visitato il Centro di accoglienza e l’area portuale, ho discusso delle problematiche dell’isola che negli anni mi sembra essere rimasta la stessa, come se il tempo si fosse fermato, alternando potenzialità inespresse, contraddizioni evidenti, voglia di rilancio, paura di immaginare il futuro. Lampedusa necessita di una voce istituzionale che possa rappresentarla, veicolando le sue numerose istanze in materia di sanità e infrastrutture, delineando percorsi di rilancio, valorizzazione e potenziamento del sistema di portualità, per fare dell’isola un vero e proprio hub, punto di riferimento nell’area del Mediterraneo”.

Lo dichiara Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama.

“Il mio grazie sincero – prosegue Craxi – espresso con punta di commozione mista a orgoglio per il lavoro che svolgono ogni giorno, va alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine presenti sull’isola, agli operatori che lavorano nel Centro di accoglienza e che con la forza dell’esempio concreto riscattano le retoriche buoniste di certo progressismo declaratorio. Li ho incontrati tutti nella giornata odierna, donne e uomini in divisa e volontari mossi dall’idea del bene comune: Lampedusa è anche questo, un pezzo di terra in mezzo al mare che continua a salvare l’onore di un continente intero”.

“Serve una consapevolezza condivisa e diffusa – conclude Craxi – sull’esigenza di non lasciare sole queste persone e di non abbandonare questa realtà, una consapevolezza che non si alimenti dalle contingenze figlie delle numerose emergenze ma che maturi da una convinzione profonda: Lampedusa è la frontiera sud dell’Italia e, prima ancora, è la frontiera dell’Europa, troppo a lungo dimenticata, lasciata sola dinanzi a problematiche che sono globali, ma che ricadono in toto sulle spalle dei suoi abitanti. Per questa ragione servono risorse specifiche, speciali, risorse europee da destinare all’isola”.