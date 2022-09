Elezioni in Sicilia, Schifani: “punterò su mediazione e confronto”

Sicilia: Schifani, punterò a mediazione e confronto Palermo, 26 set. (LaPresse) – “Punterò ai problemi di sistema e al quotidiano, confido nella collaborazione degli assessori ma anche della coalizione, mi confronterò con loro sempre, quando ci saranno strategie o temi delicati da assumere”.

Così il candidato alla presidenza della Regione Siciliana del centrodestra Renato Schifani – che attualmente risulta in vantaggio rispetto agli altri candidati – parlando con i giornalisti all’Hotel delle Palme di Palermo. “Quando ho annunciato che gli assessori sarebbero stati competenti – prosegue – non ho ricevuto alcuna chiamata da parte del centrodestra. Sono persone che mi stimano. Darò il massimo per quello che potrò.

Sono visto come un mediatore e sono un mediatore. Mediare significa non mediare al ribasso ma farsi a volte convincere anche dalla controparte, in politica l’importante è parlarsi e aprire le porte. Così ho fatto in 7 anni al Senato”. Pi