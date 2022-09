Elezioni in Sicilia, Schifani: “Il ponte sullo stretto è già cantierabile”

“Il ponte sullo Stretto e’ una grande opportunita’. E’ gia’ cantierabile e presto ci sara’ anche un governo nazionale che lo ha messo al proprio ordine del giorno.

La mia candidatura e’ un progetto in cui hanno creduto i partiti che mi sostengono e del quale mi sento onorato. Sento su di me la responsabilita’ di essere il portavoce delle istanze della mia terra nei confronti del futuro governo nazionale”.

Lo ha affermato in una intervista a “Il Giornale” il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Sicilia Renato Schifani, che ha elencato le sue priorita’: “Lavoro ai giovani, incentivando investimenti di grossi gruppi italiani ed esteri che porteranno occupazione stabile. E poi gestione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di due grandi termovalorizzatori che tra l’altro producono energia in un momento di grande crisi del settore”.

Quanto all’estrazione di gas nazionale anche dal Canale di Sicilia, Schifani ha osservato: “E’ un’alternativa che non possiamo non considerare. Bisognera’ approfondire la tematica sempre nel rispetto della tutela ambientale. Ma un rispetto che deve anche guardare alla crescita economica. I giacimenti off shore Argo e Cassiopea dell’Eni aumenteranno di dieci volte la produzione di gas in Sicilia. Un’occasione storica, anche in termini di royalties”.