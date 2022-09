Elezioni: format tv, Vespa e Mentana ‘classici’, Porro outsider

La notte piu’ lunga della politica italiana sta per iniziare e le grandi reti scaldano i motori. Rai, La7, Mediaset, Sky seguono l’esito delle elezioni cercando di catturare ognuno a modo suo l’attenzione dei telespettatori. E, per quanto possibile, rallentare la smania da zapping che inevitabilmente colpira’ chi, da casa, seguira’ la notte elettorale. Su quali format puntano le tv? Rai e La7 decisamente sull’usato sicuro, format diventati ormai dei classici. Su Raiuno sara’ infatti Bruno Vespa il padrone di casa che, con la formula del campanello che introduce l’ospite, oltre agli ovvii collegamenti esterni, commentera’ con editorialisti e direttori di giornali i vari exit poll (che ha solo la Rai): i collegamenti previsti sono con Antonio Polito, Marcello Sorgi, Stefano Feltri, Annalisa Chirico, Augusto Minzolini, Alessandro Sallusti, Agnese Pini, Maurizio Molinari e Francesco de Core. Su La7 sara’ invece Enrico Mentana a cercare di stabilire nuovi record con una ‘maratona’ di 20 ore iniziata alle 22 e destinata a chiudersi domani alle 20. Tra gli ospiti in studio a seguire i sondaggi SWG e poi le proiezioni reali di questa lunga diretta si alterneranno Antonio Padellaro, Franco Bechis, Aldo Cazzullo, Claudio Cerasa, Annalisa Cuzzocrea, Tommaso Labate, Alessandro De Angelis, Stefano Cappellini, Paola Tommasi, Antonio Polito, Davide Vecchi, Agnese Pini, Paolo Mieli, Marcello Sorgi, Antonello Piroso. Tra Vespa e Mentana, ormai abitue’e delle notti elettorali, si inserisce un outsider, Maurizio Porro, che su Rete4 conduce il suo ‘Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti’, in onda dalle 21.25 di oggi fino a notte fonda, che ospitera’ Paolo Mieli, Maurizio Molinari, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Agnese Pini e Claudio Cerasa che commenteranno in tempo reale e con inviati nelle principali citta’ italiane la chiusura dei seggi, i sondaggi di Tecne’ sulle intenzioni di voto, lo spoglio delle schede, i dati ufficiali del Viminale e le reazioni dalle sedi dei partiti.

Porro punta sui giornalisti – Veronica Gentili, Fabrizio Summonte, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Camillo Langone, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone e Claudia Fusani – sui collegamenti con i politici, ma anche su altre figure come il costituzionalista Alfonso Celotto, i sociologi Luca Ricolfi, Massimiliano Panarari e Domenico De Masi. Sky Tg24 segue lo spoglio con lo speciale ‘La sfida del voto’ in occasione del quale l’intero palinsesto della testata e i suoi giornalisti saranno impegnati a garantire tutti gli aggiornamenti, la lettura e l’interpretazione dei dati delle urne. Alla conduzione si alterneranno Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi, Stefania Pinna, Andrea Bignami, Luigi Casillo, Helga Cossu e Milo D’Agostino. Mentre i dati, illustrati da Alessio Viola, Monica Peruzzi, Paolo Fratter, Roberto Palladino e Alberto Giuffre’, verranno diffusi, per la prima volta in Italia, dal nuovo e innovativo Infinite Studio. Ai giornalisti di Sky si aggiungeranno alcuni opinionisti e analisti tra i quali Ferruccio De Bortoli, Alessandro Giuli e Agnese Pini. Fra gli altri ospiti: Chiara Albanese, Marco Antonellis, Roberto Arditti, Michele Brambilla, Francesco Cancellato, Antonella Caporale, Alberto Castelvecchi, Aldo Cazzullo, Claudio Cerasa, Luigi Contu, Virman Cusenza, Pietro De Leo, Massimo De Manzoni, Veronica De Romanis, Luciano Fontana, Federico Geremicca, Alessandro Giuli, Fulvio Giuliani, Peter Gomez, Paolo Graldi, Maurizio Leo, Massimo Martinelli, Maurizio Molinari, Federico Monga, Giovanni Orsina, Massimo Panarari, Gianfranco Pasquino, Elena Polidori, Venenzio Postiglione, Luca Ricolfi, Giulio Sapelli, Fiorenza Sarzanini, Roberto Sommella, Fabio Tamburini, Paola Tommasi, Stefano Zurlo. La notte elettorale sara’ seguita dalla Rai anche sulla terza rete dove il “Tg3 Speciale” condotto da Mario Franco Cao vedra’ in studio Lucia Annunziata, Maurizio Damiano, Daniela Preziosi e Giovanni Orsina, mentre collegati Mario Segni, Stefano Zurlo e Peter Gomez. Il testimone passera’ poi a Rai 2 con “Tg2 Speciale Elezioni” a partire dalle 24.00 condotto da Marina Nalesso (che ha sostituito Luca Moriconi che si e’ infortunato). Anche RaiNews24, nel nuovo studio progettato da Renzo Piano, fara’ uno speciale elettorale dalle 22.30 del 25 settembre fino alle 2.00.