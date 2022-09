Elezioni 2022. Miceli: “La rifondazione del Pd parta dalla Sicilia, finché sarà rappresentata da chi non ha legami col territorio resterà granaio di M5S e destra”

“Qualunque sia il percorso che si seguirà per individuare il prossimo segretario nazionale, è necessario che la rifondazione del Partito Democratico parta dalla questione meridionale e dal rispetto per il gruppo dirigente e per i democratici siciliani. Bisognerà affrontare non solo i temi del lavoro e del sociale, ma anche quello della provenienza della rappresentanza parlamentare”.

Lo dice Carmelo Miceli, deputato uscente del Pd. E aggiunge: “Fare rappresentare una delle regioni più popolose, povere e complicate d’Italia da soggetti che non hanno nessun legame con il territorio e farlo con proposte che non hanno mai toccato le corde dei siciliani, come avvenuto in questa tornata elettorale, è il modo migliore per fare apparire il Pd lontano e disinteressato all’Isola e per far sì che la Sicilia rimanga per sempre il granaio dei 5 Stelle e della destra”.