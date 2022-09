Elezioni 2022. L’on. Michela Vittoria Brambilla domani 10 settembre sarà a Gela

Nuovi appuntamenti in Sicilia per l’on. Michela Vittoria Brambilla, candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Gela-Caltanissetta-Canicattì. Sabato sarà a Misterbianco (Catania) alle 12.30 per inaugurare la fiera Expopet e incontrare (successivamente nel Palazzo del Senato) i rappresentanti delle associazioni animaliste dell’isola.

A seguire il trasferimento a Gela per l’incontro con i cittadini e i rappresentanti del territorio: in Comune, il sindaco Lucio Greco e, nella sala della Pinacoteca, gli esponenti locali della coalizione di centrodestra.