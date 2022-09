Elezioni 2022. Alessandro Pagano: “Il mio impegno in politica non può e non deve cessare, anche per tenere accesa la speranza di quanti credono si possa far politica in maniera diversa”

“Ho sempre amato la Patria e servito gli elettori “con disciplina e onore”, così come recita la Costituzione, svolgendo il mandato di Deputato della Repubblica nel migliore dei modi possibili. Ringrazio la mia famiglia e tutti i veri amici che da sempre mi supportano, e non ultimi gli elettori del Collegio di Palermo, che con affetto mi hanno dato fiducia e hanno riconosciuto il mio impegno con 19.621 voti, conquistati uno per uno sulla stima personale”.

Così l’on. Alessandro Pagano ha commentato la sua mancata elezione nell’ultima tornata elettorale. Laureato in economia e commercio, Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Commercialista, Docente discipline aziendali, Alessandro Pagano è stato eletto per la prima volta nel 1996 all’Assemblea regionale siciliana nel collegio di Caltanissetta, ed è per un biennio assessore regionale alla Sanità della Regione Siciliana nella Giunta Provenzano di centrodestra (1996-1998).

Pagano ha poi sottolineato: “Ho raggiunto solo una piccola percentuale dei comuni di questo ampio, e per me nuovo, collegio, nei pochissimi 30 giorni di campagna elettorale e il risultato è stato giudicato da tutti gli addetti ai lavori, più che sorprendente. Il mio impegno in politica non può e non deve cessare, anche per tenere accesa la speranza di quanti, e sono moltissimi, credono che si possa far politica in maniera diversa.

Ho sempre affidato il mandato alla Madonna, in ognuna delle mie 6 vittoriose elezioni precedenti, ed anche oggi che non sono stato eletto, pubblicamente continuo nella mia missione e consacro il mio mandato, sia pur virtuale, alla Madre del Signore e Madre nostra! Non è cambiato nulla, e siccome le energie e l’entusiasmo sono sempre gli stessi, si continua con più tenacia di prima! Un mondo di bene”.

Alessandro Pagano vanta una lunghissima carriera politica. Nel 2001 è stato rieletto all’Assemblea regionale siciliana, è stato prima assessore regionale al Bilancio e poi ai Beni Culturali nella I Giunta presieduta da Salvatore Cuffaro fino al 2006. Riconfermato deputato regionale anche nel 2006, ha rivestito per un biennio l’incarico di responsabile organizzativo di Forza Italia in Sicilia.

Nell’aprile 2008 è stato eletto alla Camera dei deputati nella XXIV circoscrizione (Sicilia 1) nelle liste del Popolo delle Libertà. È un componente della VI Commissione (Finanze) dal 21 maggio 2008 e dal settembre 2010 è capogruppo per il PdL in Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Alle elezioni politiche del 2013 è stato rieletto alla Camera dei Deputati sempre con il PdL. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, ha aderito al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano.

L’11 maggio 2016 in dissenso con il suo partito sul ddl sulle Unioni Civili, s’è sospeso dal Nuovo Centrodestra. Il 18 ottobre 2016 ha abbandonato il Nuovo Centrodestra aderendo a Noi con Salvini, movimento politico associato alla Lega Nord presente nel mezzogiorno d’Italia. Coordinatore del partito nel versante occidentale dell’isola, Pagano è stato rieletto nel 2018 per la terza volta alla Camera dei Deputati alle elezioni del 4 marzo.