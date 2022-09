Eccellenza. Domenica 11 settembre niente Nissa – Marineo. La gara si giocherà il 21 settembre alle 16

Niente Nissa – Marineo per domenica 11 settembre. La gara, valevole per la seconda giornata del girone A del campionato di Eccellenza, è stata rinviata.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla stessa Lnd Sicilia che ha reso noto come, a causa indisponibilità dello stadio “Marco Tomaselli” ancora sottoposto ad interventi per la posa del manto in erba sintetica, l’incontro tra NISSA F.C. e Asd Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo, slitta come da accordo di entrambe le società, da domenica, 11 settembre a mercoledì, 21 settembre (ore 16).