Caltaqua: A Riesi nessun problema di inquinamento dell’acqua

In relazione alle notizie diffusesi ieri in merito ad un presunto inquinamento dell’acqua a Riesi, con consequenziale allarme per la qualità e salubrità dell’acqua erogata, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, chiarisce che l’autorità sanitaria ha rilevato uno sforamento del parametro “torbidità”.

Il Gestore comunica di aver proceduto tempestivamente a effettuare nuovi e minuziosi accertamenti. In particolare, nella giornata di oggi, i tecnici hanno effettuato un nuovo campionamento del punto di prelievo di viale della Regione Siciliana (relativo solamente alla zona di distribuzione “Ancipa Alta” che serve il 30 % circa di utenti) rilevando che i valori della torbidità sono entro i limiti di legge. Di ciò è stata già informata l’Autorità Sanitaria.