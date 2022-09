Caltanissetta. Il 21 settembre la Città rende omaggio all’artista nisseno Michele Tripisciano

CALTANISSETTA. Mercoledì 21 settembre 2022 Caltanissetta ricorda e rende omaggio a Michele Tripisciano nel giorno dell’anniversario della sua morte avvenuta il 21 settembre 1913. L’artista nisseno è stato uno dei maggiori protagonisti nell’ambito della scultura siciliana tra 1800 e il 1900.

Numerose sono le sue opere che si possono ammirare a Roma, città in cui visse per circa quarant’anni, ma è a Caltanissetta, città natale alla quale rimase legato per tutta la vita, che l’artista ha dedicato il suo lascito più significativo. Caltanissetta, oltre ad alcune opere, custodisce i bozzetti e i lavori preparatori delle opere commissionate all’artista e collocate in luoghi di culto e d’interesse artistico in varie parti d’Italia. Alcuni dei suoi lavori sono stati esposti nelle più prestigiose mostre d’Europa.

Alle ore 17.30, i rappresentanti del comitato di quartiere S. Croce-Badia deporranno una corona d’alloro alla base del busto commemorativo dell’artista in piazzetta Tripisciano, e il presidente della Pro Loco di Caltanissetta Luca Miccichè interverrà ricordando lo scultore.

L’evento proseguirà nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, dove la professoressa e storica Rosanna Zaffuto Rovello presenterà dei disegni inediti dell’artista nisseno.