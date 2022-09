Caltanissetta, Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo

Nella mattinata odierna, presso la parrocchia San Pietro di Caltanissetta, ha avuto luogo la celebrazione della festività di San Matteo, Apostolo ed Evangelista, proclamato Patrono del Corpo della Guardia di Finanza nel 1934 da Papa Pio XII, la cui ricorrenza ricade oggi 21 settembre.

La solenne funzione religiosa, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Mario RUSSOTTO – Vescovo della Diocesi di Caltanissetta – è stata concelebrata dal Parroco Don Rino DELLO SPEDALE ALONGI, alla presenza della dell’Autorità di Governo S.E. il Prefetto di Caltanissetta – dott.ssa Chiara Armenia, del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri e del Vicario del Prefetto – dott. Ferdinando Trombadore.

La cerimonia religiosa ha visto la partecipazione, oltre ad una rappresentanza di militari del Comando Provinciale e dei Reparti dipendenti anche dei soci delle Sezioni di Caltanissetta e Gela dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nell’omelia, il Vescovo ha voluto tratteggiare ed esaltare la figura di Levi – divenuto l’evangelista Matteo, il quale non ha esitato alla chiamata “Seguimi” di Gesù. Il Celebrante ha, altresì, ricordato tutti i finanzieri caduti in guerra e nell’adempimento del dovere, esprimendo profonda gratitudine al Corpo per i brillanti risultati di servizio conseguiti nel territorio nisseno.

Al termine della celebrazione eucaristica, con sentita partecipazione è stata data lettura della “Preghiera del Finanziere”, con la quale le Fiamme Gialle nissene hanno voluto rinnovare il proprio atto di affidamento e protezione al loro Patrono San Matteo e di obbedienza e fedeltà alla Patria nell’assolvimento dei doveri quotidiani.

Nel breve intervento conclusivo, il Comandante Provinciale, dopo essersi soffermato sul profondo significato del “raggio di luce” sul dipinto del “Martirio di San Matteo” del Caravaggio, ha voluto esaltare il valore della “trasparenza”, ringraziando pubblicamente S.E. il Vescovo Mons. Russotto, S.E. il Prefetto di Caltanissetta – dott.ssa Chiara Armenia per la costante vicinanza alle Fiamme Gialle nissene, don Rino della parrocchia San Pietro, le Autorità tutte intervenute e i militari del Corpo in servizio per il quotidiano impegno profuso nelle innumerevoli attività operative e, non ultimi, i finanzieri in congedo testimoni e custodi delle tradizioni e dei valori della Guardia di Finanza.