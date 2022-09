Caltanissetta, DLF Nissa Rugby martedì apre la nuova stagione “giovanile”

Grande fermento in seno alla DLF Nissa Rugby, che all’alba della quindicesima stagione consecutiva, si appresta ad avviare le attività iniziando dal mini rugby

Grande fermento in seno alla DLF Nissa Rugby, che all’alba della quindicesima stagione consecutiva, si appresta ad avviare le attività iniziando dal mini rugby: l’appuntamento è fissato per martedì 6 settembre alle ore 17.30 al polivalente “M. Amari” di via Portella della Ginestra a Caltanissetta.

La società guidata dallo storico presidente Giuseppe Lo Celso, con entusiasmo e proficuità, ha lavorato nel periodo estivo per pianificare al meglio la ‘season’ 2022/23 che registra la puntuale presenza di due formazioni seniores, una maschile ed una femminile, e del settore giovanile e del minirugby.

Per quest’ultima fascia, in attesa del completamento dei lavori allo stadio “M. Tomaselli” per la posatura del manto sintetico, gli allenamenti sono in programma il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.30, al polivalente “M. Amari”.

A breve il calendario per gli allenamenti delle formazioni seniores e giovanili.