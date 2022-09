Caltanissetta: c’è tempo fino al 15 settembre per candidarsi come presidente di seggio elettorale

Scade alle ore 12.00 del prossimo 15 settembre il termine per la presentazione dell’istanza di disponibilità ad assolvere l’incarico di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, , in occasione delle consultazioni elettorali indette per il prossimo 25 settembre 2022, in sostituzione, in caso di assenza improvvisa o impedimento di quello nominato dalla Corte d’Appello.

Il bando è stato emanato dall’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta in osservanza delle decisioni assunte dalla Commissione Elettorale Comunale con proprio Verbale n. 08 del 01/09/2022.

La finalità è quella di formare un ulteriore elenco, rispetto a quello già in possesso del Presidente della Corte d’Appello, con i nominativi di persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ed in grado di svolgere la funzione di sostituto Presidente di seggio elettorale.

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 361/1957 e s.m.i., infatti, deve provvedere, con proprio decreto, alla sostituzione dei Presidenti di Seggio eventualmente assenti all’apertura delle operazioni elettorali, prevista per le ore 16,00 del sabato antecedente alla consultazione.

Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento del presidente che intervenga dopo l’insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali.

Si è ritenuto, pertanto, necessario formare un apposito elenco di sostituti in gradi di assicurare l’immediata disponibilità ad assumere la carica di Presidente di Seggio.

I requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco delle persone idonee a svolgere le funzioni di sostituto Presidente di seggio elettorale sono i seguenti:

Essere iscritto, alla data di presentazione dell’istanza, nelle liste elettorali del Comune di Caltanissetta; Essere iscritto nell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale del Comune di Caltanissetta; Non essere candidato a nessuna delle consultazioni elettorali indette per il 25 settembre 2022 e non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un candidato.

Pertanto, la persona interessata dovrà far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022, per il tramite dell’ufficio di protocollo, o all’indirizzo mail servizi.demografici@comune.caltanissetta.it, o alla pec: servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Il modello dell’istanza/dichiarazione è scaricabile dalla home page del sito del Comune di Caltanissetta al seguente link: https://comune.caltanissetta.it/avvisi/nomina-sostituto-presidente-seggio-elettorale/.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla home page del sito del Comune di Caltanissetta, alla sezione “SPECIALE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022, dove è possibile consultare anche notizie, informazioni e quant’altro ritenuto utile alla partecipazione attiva dei cittadini alle consultazioni elettorali in corso.