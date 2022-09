Caltanissetta ai campionati italiani di tiro a segno: Di Pietra entra nella top ten della pistola standard

Domenica scorsa presso il poligono di Bologna si sono conclusi i Campionati Italiani di tiro a segno, la sezione di Caltanissetta, ha partecipato all’evento con l’atleta Marcosp Salvatore Di Pietra qualificato per le finali della pistola sportiva e della pistola standard.

Santo Meli, l’atleta della sezione nissena che avrebbe dovuto esser presente sulle pedane del poligono emiliano, qualificato nella P10 e nella pistola libera, purtroppo non ha potuto gareggiare nel campionato 2022.

Di Pietra conclude le finali piazzandosi in ottava posizione nella pistola standard, risultato che riconferma il piazzamento del sancataldese tra i dieci migliori tiratori italiani in questa specialità.

Sotto le aspettative invece il risultato ottenuto nella pistola sportiva, che lo aveva visto diverse volte sulle vette delle classifiche nazionali durante il corso dell’anno agonistico, in difficoltà con lievi problemi tecnici e con la gestione della gara a livello mentale.

In questo sport la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale. Non è raro vedere tiratori di prestigio commettere grossi errori causati dalle emozioni generate dalla gara. Un esempio tra tutti la finale delle olimpiadi di Atlanta del 1996, in cui il nostro Roberto Di Donna si è aggiudicato l’oro olimpico a seguito dell’errore nell’ultimo colpo (un clamoroso 6) dell’infallibile Cinese Wang entrato in défaillance nel colpo più importante della finale, quello della vittoria data per certa da tutto il mondo sportivo fino all’istante prima del “click”.

Il poligono di tiro a segno nazionale di Caltanissetta, presieduto dalla Rag. Teresa Ippolito, nell’ottica di un continuo ammodernamento, da pochi mesi ha inaugurato una nuova ala degli impianti per le attività a fuoco. Il Col. Giovanni Vitali che coordina il gruppo sportivo della sezione, procede spedito con l’attività di preparazione per il prossimo anno agonistico.