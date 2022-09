Caltanissetta, a San Michele la GiFra lunedì raccoglierà materiale scolastico per gli studenti con minori opportunità

Libri, quaderni, penne, zaino, diario, astuccio, gomma, matita, colori fanno parte del materiale scolastico basilare per ogni studente che dalla prossima settimana varcherà l’ingresso di un istituto per poter arricchire il proprio bagaglio e formarsi per acquisire sempre nuove competenze sociali e culturali.

A questo gruppo si aggiungono tutti gli altri accessori di cancelleria tipici di alcune aree didattiche.

Oggetti e strumenti basilari che, purtroppo, non tutti i genitori riescono a garantire ai propri figli. Ed ecco che la Gioventù Francescana di Caltanissetta ha invitato la cittadinanza a contribuire e aderire a una raccolta di materiale scolastico “riciclato” destinato agli studenti con minori opportunità.

Un progetto realizzato in collaborazione con la Caritas della parrocchia San Michele di Caltanissetta.

La scuola, luogo formativo per eccellenza dovrebbe essere uno spazio neutro nel quale non esistono barriere o distinzioni sociali. Solo con questa premessa ciascuno sarà libero di poter esprimere la propria personalità e avere una sana crescita individuale.

Per poter assicurare questo diritto a ciascuno, però, è fondamentale dare a tutti le stesse opportunità di partenza. E un adeguato corredo scolastico fa parte di questo progetto.

Tutti coloro che vorranno contribuire, con materiale scolastico riciclato ma in buono stato, potranno consegnare la donazione lunedì 12 settembre 2022 dalle ore 18 alle 20 nei locali dell’ex asilo serafico adiacente alla chiesa San Michele in via Sallemi.