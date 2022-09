Domani, venerdì 9 settembre, saranno pubblicati con un apposito Comunicato Ufficiale della Lnd Sicilia le graduatorie dei ripescaggi e la composizione dei gironi nei campionati di 1° e 2° categoria di calcio, nonché della serie C2 di calcio a 5.

Pertanto cresce l’attesa per conoscere le squadre ripescate in Seconda e Prima Categoria, ma anche per conoscere la composizione dei gironi di questi campionati, oltre che di quello della serie C2 di Calcio a 5.