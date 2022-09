Calcio a 5. Gol, spettacolo ed emozioni nel triangolare tra Atletico Nissa Futsal, Cusn e Akragas Futsal

S’è concluso con un bel “terzo tempo” il triangolare al “PalaMilan” tra l’Asd Atletico Nissa Futsal, Cusn Caltanissetta e Asd Akragas Futsal. Sono state tre gare da venticinque minuti nelle quali non sono mancati né lo spettacolo né tantomeno le emozioni.

Nel primo match, il derby nisseno tra i giallorossi e la Cusn che militano in una categoria inferiore è terminato sei reti a zero a favore dell’Atletico Nissa. La squadra di mister Filippo Costa ha poi affrontato l’Asd Akragas Futsal pareggiando 2-2. Lo stesso Akragas ha battuto il Cusn 4-0. Molto emozionante la sfida tra Atletico Nissa e Akragas Futsal con i nisseni in vantaggio i due gol e gli agrigentini in grado di rimontare 2-2.

Di certo un ottimo test per l’Atletico Nissa Futsal ma anche per le altre due squadre partecipanti in una fase nella quale è importante monitorare la crescita complessiva del gruppo sul piano fisico.