Al Colosseo mille disegni di pace per l’evento “Colors of Peace”

ROMA (ITALPRESS) – Peace Run, la più lunga staffetta podistica per la pace, l’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e l’Associazione i Colori per la Pace/Colors for Peace risponderanno oggi alle 18 all’appello delle Nazioni Unite, celebrando la Giornata Internazionale della Pace con l’iniziativa “Colors of Peace” che si terrà nel contesto del Parco archeologico del Colosseo, da anni luogo simbolo per appelli di pace e di sostenibilità ambientale. Un evento fondato sulla risoluzione dell’ONU che invita istituzioni e società civile a celebrare la Giornata Internazionale della Pace e a promuoverne la conoscenza nell’opinione pubblica. Per l’occasione, 1000 disegni ispirati al tema della pace, realizzati da studenti di oltre 130 nazioni, saranno esposti in Piazza del Colosseo e sulla Via Sacra. L’edizione 2022 di “Colors of Peace” siaprirà con una cerimonia istituzionale nella suggestiva cornice del Tempio di Venere a Roma. Diplomatici, rappresentanti religiosi, personalità del mondo della cultura e dello sport si riuniranno per celebrare la Giornata Internazionale della Pace attraverso un momento di solenne silenzio, durante il quale sarà condivisa la fiaccola della corsa “Peace Run”, alla presenza delle delegazioni studentesche che hanno preso parte alle iniziative didattiche sulla pace. Tra queste anche il gruppo di studenti di San Marino partecipante ai laboratori organizzati dall’associazione Colors for Peace che dal palco reciteranno pensieri di pace. Durante l’evento sarà conferito alla memoria di David Sassoli, già Presidente del Parlamento Europeo, il premio “Peace Run Award 2022”, un dipinto olio su tela dal titolo “Il Verde che Manca”, realizzato dall’artista Carlo Carli. Dopo l’accensione, la fiaccola della Pace passerà ai tedofori di varie nazionalità pronti a percorrere il tratto italiano della Peace Run che si concluderà il 27 settembre a Firenze. Il programma artistico della serata vedrà l’intervento dei ragazzi del coro “Europa inCanto”, già vincitori del programma europeo Europa Creativa, che intoneranno prima l’Inno d’Italia e a seguire la romanza pucciniana “Nessun Dorma”. Il Mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza eseguirà successivamente il coro “l’Inno alla Gioia” di Beethoven per concludere la cerimonia con “Beautiful That Way” del Maestro Nicola Piovani. “Colors of Peace” si svolgerà sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e l’associazione Arvalia. “La pace è un dovere di tutti i popoli; senza l’impegno dei nostri leader la pace rimane e rimarrà un concetto astratto. Tutti noi possiamo fare qualcosa, sono sicuro che la giornata di oggi darà il suo contributo ad un percorso non facile, ma nel perseguimento della pace dobbiamo pensare soprattutto ai bambini, alle future generazioni che devono crescere nel dialogo, nella fiducia reciproca, non nell’odio e diffidenza reciproca” queste le parole di Stefano Lucchini, Presidente di Rfk Human Rights Italia. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it