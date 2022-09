1° sfilata equestre 2022 a Mussomeli, cavalli e cavalieri in sfilata nel centro abitato

MUSSOMELI – Nelle manifestazioni estive del 2022 “Mussomeli in festa”, sabato pomeriggio, ha trovato spazio anche la sfilata equestre, nella sua prima edizione, organizzata dall’Associazione “Amor equus”, che ha accuratamente transennato tutto il percorso con partenza da Contrada Ponte, Via Caltanissetta, il tratto della Via Dalmazia (fino al quadrivio), Via Madonna di Fatima, Viale Peppe Sorce, Via Carducci, Via Palermo con conclusione in Piazza Umberto. Un centinaio di cavalli e cavalieri con i propri accompagnatori. Un inizio previsto alle 18,30 ma con inizio intorno alle 20. I partecipanti sono arrivati da Lercara Friddi, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Milena, Vallelunga, Milena, Canicattì e di altri centri, e naturalmente, da Mussomeli. La sfilata era preceduta ed annunciata col suono di due tamburinari che hanno guidato tutto il percorso, dove, lateralmente, sostavano curiosi ed ammiratori che hanno anche applaudito i tanti cavalli che si sono messi in mostra con i propri cavalieri. Ha chiuso la sfilata un cavallo bardato assai apprezzato dal pubblico presente. Qualche mugugno, tuttavia è stato manifestato sul social, relativamente all’organizzazione e al percorso. In servizio d’ordine e sicurezza Carabinieri e vigili.