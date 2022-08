Usa, ditta di materassi cerca persone da pagare per dormire: è tutto vero (e c’è la spiegazione)

Sembra uno scherzo l’annuncio comparso sul sito della ditta newyorkese Casper, che produce materassi. E invece, dirigendosi nella sezione “Lavora con noi”, tra tutte le posizioni aperte, ne figura una nel team “Marketing – Brand” che fa riferimento proprio alla ricerca di “Casper Sleepers”. Cioè persone il cui compito è semplicemente quello di dormire. Ricevendo pure uno stipendio per farlo.

“Guadagna dormendo – si legge sul sito -. Ami dormire? Allora abbiamo il lavoro giusto per te. Unisciti ai Casper Sleepers e mostra la tua abilità di dormire in pubblico, sui social e ovunque guardi la gente. Unisciti a noi per dormire letteralmente sul lavoro, perché crediamo che un buon sonno possa cambiare tutto”.

Ma cosa dovranno fare queste persone? Al primo punto, è semplice, è specificato: dormire. Ma come e dove? Dormire nei negozi Casper e – quando non si dorme – postare contenuti su TikTok e sugli altri social media della compagnia per dimostrare che con quelle tipologie di materasso il riposo è assicurato. “Dimostra la tua abilità di dormire”. E c’è sicuramente chi non vede l’ora, tra cui la stessa Casper che ne ha approfittato per arricchire il suo canale TikTok con video che parlano proprio di questo strambo mestiere.