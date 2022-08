Sicurezza stradale. Nel Catanese “giro di vite” della Polizia: elevate sanzioni per 20 mila euro

Serrati controlli da parte del Commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine. L’obiettivo è stato di garantire un debito incremento della sicurezza stradale, rappresentando, inoltre, un segnale di legalità e monito per quegli utenti della strada irrispettosi delle più basilari norme.

Nel corso dei controlli sono state rilevate e sanzionate numerose violazioni del Codice della Strada, tra le quali guida senza aver conseguito la patente, guida senza copertura assicurativa, mancato utilizzo di casco e cinture di sicurezza, nonché la circolazione di veicoli privi di regolare revisione.

Nel corso dei controlli sono state elevate 20 contravvenzioni per un importo complessivo 19.956 euro, provvedendo altresì, in merito ai veicoli oggetto di contestazione, a 3 sequestri amministrativi e a 7 fermi amministrativi, trattandosi di sanzioni accessorie previste per le violazioni contestate.