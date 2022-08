Sicilia, motoscafo sperona canoa al largo di Mondello: nessun ferito

Scontro in mare al largo di Capo Gallo tra un motoscafo e una barca da canottaggio in prossimita’ del Faro. Quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco del distaccamento portuale di PALERMO. Non ci sono feriti.

La barca da canottaggio e’ stata speronata a prua da un motoscafo che, secondo quanto riferito dal comandante della piccola imbarcazione ai vigili del fuoco intervenuti, si sarebbe poi allontanato al largo. Il natante e’ stato rimorchiato e trasportato al porticciolo di Mondello.