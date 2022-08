SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha comunicato a tutti i cittadini di San Cataldo che sono segnalate precipitazioni dalle ore 14 di oggi.

In via precauzionale, il primo cittadino ha invitato la comunità sancataldese alla prudenza per le prossime ore. Nel contempo ha anche ribadito che è al lavoro per continuare a verificare i danni provocati dalle forti precipitazioni di ieri.