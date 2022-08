San Cataldo. Il presidente uscente del Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna donerà alla Chiesa una tela raffigurante San Giuseppe con i santi Gioacchino ed Anna

SAN CATALDO. Domenica 4 settembre, alle ore 10 a conclusione del mandato, il presidente Vincenzo Siracusa, donerà alla chiesa di Sant’Anna (nella foto), una tela raffigurante San Giuseppe con i santi Gioacchino ed Anna. Un ultimo atto, quello del presidente del Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, che arriva a conclusione della sua esperienza alla presidenza del Comitato.

Nel contempo, Vincenzo Siracusa ha sottolineato: “Desidero ancora con questo gesto donarvi una parte di me. In questi quattro anni, a Pizzo Carano Sant’Anna, ho conosciuto risorse vitali uniche, energie speciali che hanno permesso di farmi conoscere l’importanza del territorio. Per questo ho deciso di affidare il mio cuore, ad un piccolo testo, che ho scritto per ringraziare ciascuno di loro; per avermi aiutato a camminare insieme: verso un quartiere pronto alle sfide future. Naturalmente vivo e non sopravvissuto”.