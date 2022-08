Mussomeli, torna l’antica bacheca degli annunci “partenze delle navi per l’America”. Presentazione ed inaugurazione con l’architetto Pinella Langela

MUSSOMELI – Una tabella arrugginita, (o meglio una, bacheca, appesa al muro, non disturbata e da tempo non più non leggibile, diventa motivo di un incontro culturale nell’ambito della programmazione estiva dell’amministrazione comunale e della Proloco – edizione 2022 – che ha visto coinvolti diversi soggetti invitati a presenziare all’evento. Sì, perché di evento si tratta, considerando il lungo tempo trascorso e l’epilogo di una idea- proposta dei nostri concittadini Piero Amico e Giovanni Mancuso, avanzata alle amministrazioni comunali, che si sono succedute nel tempo, per una manutenzione della bacheca informativa sugli orari della società di navigazione in partenza per l’America che i mussomelesi, in tempi assai remoti, consultavano proprio nel tempo quando l’emigrazione era presente nel territorio. E così, le prestigiose sale di Palazzo Sgadari è diventata sabato scorso 6 agosto 2022 sede dell’incontro, moderato egregiamente da Rita La Monica, Presidente della BCSicilia di Mussomeli con i saluti iniziali dell’assessore al Turismo Seby Lo Conte, dell’assessore alla Cultura Jessica Valenza, e del Sindaco Giuseppe Catania. A seguire l’apprezzato intervento della Professoressa Sonia Bruno, mentre la presentazione del minuzioso quanto interessantissimo lavoro di restauro e di ricerca storica svolto, è stata affidata all’architetto Giuseppina Raffaella Quintina Langela, l’ Architetto Pinella, che ha eseguito i lavori di restauro e di ricerca storica. Da sottolineare che Piero Amico, come anche Giovanni Mancuso, hanno insistito tanto su l’iniziativa, legata al fenomeno dell’emigrazione, nel lontano passato, considerata la situazione di disagio in cui si trovavano molte famiglie di Mussomeli, soprattutto quando mancava il lavoro e il lavoro dei campi si presentava duro e faticoso e non dava risultati soddisfacenti in termini economici per il sostentamento della famiglia. E quella tabella rappresentava una messaggera di notizie che orientava, appunto, la programmazione degli arrivi e delle partenze delle navi. Una tabella, dirimpettaia con i locali dell’allora “Banca di parrini”, oggi Banca Toniolo, punto strategico di osservazione, assai frequentemente consultata, orientando molti concittadini alla emigrazione, assai triste allorquando la partenza riguardava il solo capofamiglia sperando, comunque, in un possibile successivo richiamo dei suoi in terra straniera. Per quel periodo, l’emigrazione era uno sbocco alla soluzione dei problemi. Una tabella dunque, impregnata di ruggine, sempre ferma in quell’angolo di Piazzale Concordato, sino a quando, però, Piero Amico e Giovanni Mancuso sollevarono il problema, risolto finalmente in questi giorni con la sua presentazione, appunto, di sabato scorso a Palazzo Sgadari e la successiva inaugurazione della tabella, nel piazzale Concordato, proprio all’inizio della Via Generale Cascino, dove è intervenuto l’architetto Giovanni Crisostomo Nucera, evidenziando il lavoro straordinario svolto sull’ anzidetta bacheca informativa da parte dell’Architetto Pinella Langela, anche per la parte storica, ricordando che lei ha curato anche il restauro della statua della Madonna della Mazza della chiesa Madre di Mussomeli. Una iniziativa, dunque, che ha trovato una felice conclusione e che, per le nuove generazioni, costituisce un altro tassello storico di conoscenza della vita sociale di Mussomeli.