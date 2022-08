Mussomeli, “Mangia passiannu”attraverso le vie del Centro storico. Promozione del territorio: un successone

MUSSOMELI – Serata al top, grazie all’impegno appassionato profuso dalla dirigenza della Pro Loco, collaborati attivamente dai volenterosi e motivati ragazzi del servizio civile. E dirsi che l’abbondante pioggia pomeridiana, da tempo aspettata, aveva compromesso la prevista ed attesa serata del “Passia…mangiannu”. Un’organizzazione coinvolgente che ha dato risultati assai soddisfacenti. I commenti, infatti, sono positivi e non si sono fatti attendere. Tante le foto postate su Facebook con la dimostrazione di una presenza numerosa di pubblico, di un ambiente, a tanti sconosciuto come per loro ammissione, visitato ed ammirato ed anche messo in ordine, grazie ad un lavoro di squadra che ha reso il paesaggio davvero suggestivo e pulito. E se La Pro Loco ha fatto la sua parte, anche gli amministratori comunali nelle persone di Seby Lo Conte e Michele Spoto, ognuno per la propria parte, anche il dipendente comunale Alfonso Piazza per l’illuminazione, ed altri che sono stati di supporto, tutti hanno concorso all’ottima riuscita della serata. Uno scenario davvero piacevole ammirare con mostra itinerante lungo le vie e i vicoli dove si potevano ammirare, opportunamente sistemati, quadri di nostri artisti locali e potere anche leggere frasi proverbiali nostrani. Piacevole il percorso del centro storico, dunque, allietato non solo dal suono dei bravi musici che riecheggiava nell’aria ma anche appagato da qualche stuzzichino per tenere calmo il palato. Da sottolineare che i tanti partecipanti all’evento della serata, hanno avuto la possibilità, anche se dall’esterno, di ammirare l’antica chiesa di Santa Margherita, da tempo chiusa al culto, grazie alla disponibilità di Padre Pietro Genco, che ha acconsentito l’apertura del portone, in quanto la struttura è attualmente inagibile, e grazie alla diponibilità dii Salvatore Lo Brutto che ha provveduto in merito. Un evento estivo di promozione del territorio, assai apprezzato e partecipato che ha lasciato tutti entusiasti. Infatti, un successone.