Milena. Domani sera alle 22 in piazza Europa “I Nomadi” in concerto

MILENA. Un grande evento, quello in programma domani sera a Milena. Si esibiranno infatti in concerto lo storico gruppo dei Nomadi . La manifestazione inserita nel cartellone dell’estate milenese 2022 si svolgerà in piazza Europa con inizio alle ore 22.

Un evento che per domani sera è destinato a richiamare nel paese delle “Robbe” il pubblico delle grandi occasioni. Anche perché la storia musicale dei Nomadi è legata alle più belle stagioni della musica italiana, con canzoni come “Io Vagabondo”, “Dio è morto”, “Un pugno di sabbia”, “Un giorno insieme” che costituiscono patrimonio comune di migliaia di appassionati e fans.