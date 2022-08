Giovedì 4 Agosto la prima “Notte Bianca Jurassica” a San Cataldo

L’Istituto “Fascianella” di San Cataldo dal 2002 ospita, con il lavoro attento e costante della “Cooperativa Progetto Lavoro Nuova Civiltà”, due comunità alloggio destinate a minori con genitori maltrattanti, abusanti o appartenenti a famiglie svantaggiate fortemente in difficoltà. Nel corso degli anni, con il preciso intento di dare degli sbocchi lavorativi e sociali ai “loro” ragazzi, assumendosi in toto il “rischio d’impresa”, sono nate delle realtà che si sono tradotte in tanti posti di lavoro per loro e per altre famiglie sancataldesi.

E’ il caso del “Pifferaio Jurassico” parco di divertimenti all’aperto dedicato completamente ai dinosauri ed unico nel suo genere in sicilia: tante attrazioni, giostre meccaniche, gonfiabili enormi, dinosauri “Animatronix” a dimensioni naturali, alcuni dei quali cavalcabili. A supporto del Parco, anche un ristorante, “La Locanda del Buon Samaritano”, che offre lavoro anche ad altre unità appartenenti proprio alle comunità.

Per continuare a perseguire le “mission” sociali della Cooperativa, giorno 4 Agosto, dalle 18.00 alle 01.00, si terrà al “Pifferaio Jurassico”, la 1° edizione della “Notte Bianca”: apertura del parco con attività di animazione e balli di gruppo per i bambini, Dj set dalle ore 19.30, con possibilità di aperitivo e, dalle 21.00, cena presso “La Locanda del Buon Samaritano”, dove alle 22.30 si terrà lo spettacolo con i noti Cabarettisti Carlo Kaneba e Antonella Cirrone. Presenterà Ernesto Trapanese.

Per tutte le modalità di accesso all’evento, è possibile chiamare il numero: 327 420 5926